Precio del petróleo cae 10% tras anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz

Nueva York. Los precios del petróleo retrocedían marcadamente este viernes después del anuncio de Irán sobre la apertura completa del estrecho de Ormuz durante el resto de la tregua con Estados Unidos.

Hacia las 13H10 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, perdía un 10,42% hasta los $89,03. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, caía un 11,11% hasta los $84,17.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, declaró este viernes que el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de hidrocarburos, estará “totalmente abierto” mientras dure la tregua en Oriente Medio.

“El paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el periodo restante del alto al fuego”, indicó Araqchi en la red social X.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este viernes el anuncio de Irán de que el crucial estrecho de Ormuz permanecerá abierto a la navegación durante la vigencia del alto el fuego.

“¡GRACIAS!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social, tras afirmar que Teherán anunció que el canal estaba “totalmente abierto y listo para el paso completo”.