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Precio del petróleo cae 10% tras anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el anuncio de Irán de que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto durante la vigencia del alto el fuego

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Por AFP
A man fills in his car with petrol at a gas station in Saint-Etienne-de-Montluc, western France, on April 15, 2026, as US-Israel war on Iran, launched on February 28, has roiled global energy and equities markets, sending oil prices skyrocketing after Tehran virtually closed the key Strait of Hormuz. (Photo by Loic VENANCE / AFP)
A man fills in his car with petrol at a gas station in Saint-Etienne-de-Montluc, western France, on April 15, 2026, as US-Israel war on Iran, launched on February 28, has roiled global energy and equities markets, sending oil prices skyrocketing after Tehran virtually closed the key Strait of Hormuz. (Photo by Loic VENANCE / AFP) (LOIC VENANCE/AFP)







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