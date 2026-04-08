El Mundo

Tregua entre Irán y Estados Unidos se tambalea tras nuevas amenazas y ataques en la región

Bombardeos en Líbano, ataques en el Golfo y desacuerdos sobre el programa nuclear tensan el alto el fuego mediado por Pakistán

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Por AFP
Esta captura de video difundido por la emisora estatal iraní (IRIB) el 6 de abril de 2026 muestra, según afirma, drones lanzados contra objetivos estadounidenses en la base de Al-Kharj, en Arabia Saudita, y en la base de Al-Adiri, en Kuwait.
Esta captura de video difundido por la emisora estatal iraní (IRIB) el 6 de abril de 2026 muestra, según afirma, drones lanzados contra objetivos estadounidenses en la base de Al-Kharj, en Arabia Saudita, y en la base de Al-Adiri, en Kuwait. (-/AFP)







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