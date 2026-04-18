Todo buque que se acerque a Ormuz será ‘tomado como objetivo’, advierten Guardianes de la Revolución iraníes

Teherán, Irán. La Armada de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtió el sábado que cualquier buque que se acerque al estratégico estrecho de Ormuz será “tomado como objetivo”.

“Advertimos que ningún buque, sea cual sea, debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo”, según un comunicado publicado en Sepah News, el sitio web de los Guardianes de la Revolución.

En la mañana, Irán anunció el cierre de ese paso crucial para el comercio de hidrocarburos que había sido reabierto para la navegación comercial el viernes por la tarde. El nuevo cierre fue en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

La república islámica había “aceptado de buena fe autorizar el paso de un número limitado de petroleros y buques comerciales” por el estrecho, pero decidió retomar el control ante los “actos de piratería amparados en el llamado bloqueo” estadounidense, había anunciado previamente el mando central de las fuerzas armadas iraníes.

“Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán”, declaró el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Jatibzadeh.