Todo buque que se acerque a Ormuz será ‘tomado como objetivo’, advierten Guardianes de la Revolución iraníes

Teherán, Irán. La Armada de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtió el sábado que cualquier buque que se acerque al estratégico estrecho de Ormuz será “tomado como objetivo”.
Teherán, Irán. La Armada de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtió el sábado que cualquier buque que se acerque al estratégico estrecho de Ormuz será “tomado como objetivo”.
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