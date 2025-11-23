El Mundo

Hijo de Bolsonaro atribuye a la ‘desesperación’ el intento de su padre de manipular la tobillera

El hijo de Jair Bolsonaro calificó como un acto de “desesperación” el intento del exmandatario de manipular su tobillera electrónica, mientras la justicia brasileña mantiene la prisión preventiva por riesgo de fuga. Conozca los detalles.

EscucharEscuchar
Por Europa Press y AFP
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil
Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, admitió haber manipulado su tobillera electrónica durante un episodio de “paranoia”. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BolsonaroTobilleraJair BolsonaroBrasil
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.