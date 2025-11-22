El Mundo

Jair Bolsonaro vuelve a prisión preventiva en Brasil por presunto intento de fuga

Expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue enviado a prisión preventiva debido a presunto intento de fuga y manipulación de su tobillera electrónica

Por AFP
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil
Orden de arresto preventivo de la Corte Suprema encarceló a Bolsonaro mientras su defensa alegaba razones humanitarias para dejarlo cumplir sentencia en su domicilio. Fotografía: (Shutterstock/Foto)







Jair BolsonaroBrasilIntento de fuga BolsonaroPrisión preventiva Bolsonaro
