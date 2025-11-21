El Mundo

Defensa pide que Bolsonaro cumpla pena de 27 años de prisión en casa

La defensa de Jair Bolsonaro solicita mantener la prisión domiciliaria alegando graves problemas de salud mientras avanza el proceso ante la Corte Suprema.

Por AFP
Imagen de Jair Bolsonaro frente a la bandera brasileña durante las elecciones generales en Río de Janeiro, el 7 de octubre de 2018. Fotografía:
Imagen de Jair Bolsonaro frente a la bandera brasileña durante las elecciones generales en Río de Janeiro, el 7 de octubre de 2018.







