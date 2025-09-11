El Mundo

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de cárcel por plan golpista

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue condenado a 27 años de cárcel por liderar un plan para dar un golpe de Estado tras las elecciones.

Por AFP
La Corte Suprema de Brasil condenó al enérgico expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de estado.
La Corte Suprema de Brasil condenó al enérgico expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de estado. (EVARISTO SA/AFP)







