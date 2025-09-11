El Mundo

Jair Bolsonaro, el excapitán condenado por insubordinación

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue condenado por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. El ultraderechista podría recibir más de 40 años de prisión mientras su clan político busca mantener el poder.

Por AFP
El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro habla durante un mitin de campaña en apoyo del candidato a la alcaldía Ricardo Nunes en São Paulo, Brasil, el 22 de octubre de 2024. Foto: Nelson ALMEIDA / AFP
El expresidente Jair Bolsonaro, comparado con Donald Trump, enfrenta su peor momento político y judicial en Brasil. (NELSON ALMEIDA/AFP)







