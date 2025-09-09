El Mundo

Juicio histórico contra Jair Bolsonaro en Brasil: qué está en juego y cómo presiona Donald Trump

La Corte Suprema de Brasil inició el juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro. El exmandatario enfrenta hasta 43 años de cárcel mientras Donald Trump aumenta la presión con sanciones.

EscucharEscuchar
Por AFP
Jair Bolsonaro acompañado de oficiales militares durante un evento oficial en Brasil.
El expresidente Jair Bolsonaro enfrenta un juicio histórico que podría marcar el rumbo político de Brasil. (TERCIO TEIXEIRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JuicioBolsonaroDonald TrumpBrasil
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.