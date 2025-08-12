El Mundo

Juez brasileño autoriza a Bolsonaro a salir de prisión domiciliar por cita médica

Se encuentra en arresto domiciliario desde el 4 de agosto por incumplir la prohibición judicial de usar redes sociales

EscucharEscuchar
Por AFP
Jair Bolsonaro acompañado de oficiales militares durante un evento oficial en Brasil.
Bolsonaro podría necesitar permanecer hasta ocho horas en el hospital, según sus abogados. (TERCIO TEIXEIRA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BrasilBolsonaroPrisión domiciliarProhibición judicial
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.