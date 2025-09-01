El Mundo

Juicio a Bolsonaro sacude a la derecha brasileña a un año de elecciones

El 4 de agosto, fue puesto bajo arresto domiciliario por violar orden judicial en el marco de su juicio por presunto intento de golpe de Estado

Por AFP
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro frente a simpatizantes a su llegada para someterse a pruebas médicas en el hospital DF Star de Brasilia el pasado 16 de agosto. Fotografía:
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro frente a simpatizantes a su llegada para someterse a pruebas médicas en el hospital DF Star de Brasilia el pasado 16 de agosto. Fotografía: (EVARISTO SA/AFP)







