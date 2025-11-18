El Mundo

Brasil condena a militares por plan para asesinar a Lula y a un juez de la corte suprema en 2022

La corte suprema de Brasil impuso penas de hasta 24 años a tres altos mandos militares y un policía por planear el asesinato de Lula da Silva y del juez Alexandre de Moraes en golpe de 2022.

Por AFP
“Neutralización es un término eufemístico. Es asesinato, homicidio, muerte de autoridades”. (DANTE FERNANDEZ/AFP)







BrasilLula da silvaJair Bolsonaro
