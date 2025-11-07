El Mundo

Corte Suprema de Brasil ratifica condena de 27 años para Bolsonaro

La Corte Suprema reiteró el papel de Bolsonaro como líder de una organización criminal que conspiró para atentar contra el estado de derecho democrático.

EscucharEscuchar
Por AFP
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jair BolsonaroBrasilCorte Suprema de Brasilgolpe de Estado
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.