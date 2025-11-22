El Mundo

Jair Bolsonaro admite haber quemado su tobillera electrónica con un soldador por curiosidad

Jair Bolsonaro fue enviado a prisión en Brasilia tras quemar por “curiosidad” su tobillera electrónica. El Supremo Tribunal investiga un posible intento de fuga mientras su defensa alega motivos de salud y persecución política.

Por AFP
La Corte Suprema de Brasil condenó al enérgico expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de estado.
La Corte Suprema de Brasil condenó al enérgico expresidente Jair Bolsonaro por planear un golpe de estado. (EVARISTO SA/AFP)







