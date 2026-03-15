Estos son los más recientes acontecimientos de la guerra en Oriente Medio

La tensión en Oriente Medio alcanza un nuevo nivel: Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz mientras Israel y Estados Unidos intensifican sus ataques, amenazando la estabilidad regional.

París, Francia. Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

Trump y Starmer abogan por reabrir el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro británico, Keir Starmer, hablaron sobre “la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz”, cuyo bloqueo por parte de Irán está acarreando “un aumento de los costes en todo el mundo”, indicó Downing Street.

Israel dice que aún tiene miles de objetivos en Irán

El ejército de Israel aún tiene “miles de objetivos” por atacar en Irán, indicó el portavoz castrense, Effie Defrin, después de más de dos semanas de guerra desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos contra la república islámica el 28 de febrero.

Al menos cinco heridos en Irak

Al menos cinco personas resultaron heridas en un ataque con proyectiles contra el aeropuerto de Bagdad, en Irak, informaron las autoridades.

Los cohetes impactaron el aeropuerto, una planta desalinizadora y otros proyectiles cayeron cerca de una base aérea iraquí situada junto a instalaciones diplomáticas de Estados Unidos y en los alrededores de una prisión donde hay detenidos sospechosos de pertenecer al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

La fuerza de la ONU en el Líbano, atacada

La Fuerza Provisional de la ONU en Líbano (Finul) afirmó que sus cascos azules recibieron disparos en el sur del país, “probablemente” lanzados por grupos armados no estatales.

El precio del crudo, un “malestar pasajero”

Ante la preocupación que genera la escalada del petróleo, que cerró por encima de los 100 dólares el viernes, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que el bloqueo de facto del estrecho de Ormuz es un “malestar pasajero”.

“Es cierto que atravesamos este período de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares”, dijo Wright en una entrevista con el programa “This Week” de ABC News.

Reservas estratégicas de crudo de Asia y Oceanía, desbloqueadas

El petróleo de las reservas estratégicas de Asia y Oceanía será desbloqueado “inmediatamente” para atajar la subida de precios y el de América y Europa, a finales de marzo, indicó la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

La medida se anunció después de que los 32 países miembros de la AIE decidieran el miércoles liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas.

Irán “no ve ninguna razón para negociar” con EEUU

El canciller de Irán, Abás Araqchi, desmintió las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump de que lo único que quiere su país es un acuerdo para poner fin a la guerra.

“No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses, porque ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, afirmó Araqchi en declaraciones a la cadena CBS.

Base de Italia y EEUU en Kuwait fue alcanzada por drones

El ejército italiano informó que la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, donde se encuentran estacionadas fuerzas italianas y estadounidenses, sufrió un ataque con drones que no causó víctimas.

Al menos ocho heridos en Israel por misiles iraníes

Al menos ocho personas resultaron heridas en Israel en varios ataques con misiles desde Irán, informaron las autoridades locales, la policía israelí y los socorristas de Magen David Adom denunciaron que dos proyectiles contenían municiones de racimo.

Líbano reporta 850 muertos por la guerra

Los ataques israelíes mataron a 850 personas en Líbano, incluidos 107 niños, anunció el Ministerio de Salud libanés, casi dos semanas después de que el país fuera arrastrado al conflicto por un ataque del movimiento libanés proiraní Hezbolá contra Israel el 2 de marzo.

Al menos 38 detenidos en Irán acusados de cooperar con Israel

Las autoridades iraníes arrestaron al menos a 38 personas en varios puntos del país acusadas de cooperar con Israel.

Irán denuncia ataques desde bases de Estados Unidos en Oriente Medio

En otra entrevista con el medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed (The New Arab), el canciller iraní Abás Araqchi afirmó tener “muchas pruebas” de que las bases de Estados Unidos en Oriente Medio se utilizaron para atacar a la república islámica.

El ministro lanzó una advertencia: “esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones. Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos (...) se reagruparon y volvieron a atacarnos”.