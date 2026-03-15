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Estos son los más recientes acontecimientos de la guerra en Oriente Medio

Escalada en Oriente Medio: bloqueos de Irán, ataques a Israel e Irak y petróleo por encima de 100 dólares.

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Por AFP
An Israeli artillery unit deployed at a position in the upper Galilee in northern Israel near the Lebanon border, fires towards southern Lebanon on March 14, 2026. Lebanon's health ministry said on March 14, that Israeli strikes had killed 26 paramedics and wounded 51 others since conflict erupted between Israel and Hezbollah. Lebanon was drawn into the Middle East war last week when Hezbollah attacked Israel in response to the killing of the Iranian supreme leader in US-Israeli strikes. Israel, which kept up strikes targeting Hezbollah despite a 2024 ceasefire, has since launched attacks across Lebanon and sent ground troops into border areas. (Photo by Jalaa MAREY / AFP) /
La tensión en Oriente Medio alcanza un nuevo nivel: Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz mientras Israel y Estados Unidos intensifican sus ataques, amenazando la estabilidad regional. (JALAA MAREY/AFP)







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