El Mundo

Israel aprueba $827 millones para compras militares de emergencia tras guerra con Irán

El presupuesto militar busca cubrir necesidades operativas urgentes en plena guerra con Irán.

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Por AFP
Netanyahu declaró que su gobierno no tenía planes de ocupar Gaza, a la vez que se comprometió a crear corredores seguros para la ayuda humanitaria.
El conflicto en Oriente Medio se intensificó desde el 28 de febrero pasado, tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos a Irán. (ABIR SULTAN/AFP)







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