Israel aprueba $827 millones para compras militares de emergencia tras guerra con Irán

El conflicto en Oriente Medio se intensificó desde el 28 de febrero pasado, tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos a Irán.

Jerusalén. El Gobierno israelí aprobó una partida de $827 millones para compras militares de “emergencia”, indicó este domingo la prensa israelí, dos semana después del inicio de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.

La partida de 2.600 millones de séqueles fue acordada en la madrugada del sábado por los ministros durante una reunión telefónica.

Servirá para “compras de seguridad” y para responder “a necesidades urgentes”, indicó el diario Haaretz, sin más precisiones.

Según el documento del Ministerio de Finanzas presentado a los ministros y publicado el domingo por varios medios, entre ellos la televisión N12, “hay una necesidad urgente e inmediata de proporcionar una respuesta operativa que incluya la adquisición de municiones, el equipamiento con armamento avanzado y la renovación de arsenales de combate críticos”.

Desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses contra Irán lanzados el 28 de febrero, Israel es blanco a diario de disparos de misiles balísticos iraníes, que el ejército logra destruir en su gran mayoría gracias a sus sistemas de intercepción.

Doce personas han muerto a causa de estos misiles iraníes o de sus restos.