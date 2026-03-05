El Mundo

Petrolero explota frente a costas de Kuwait, dice agencia británica

Un petrolero fue alcanzado por una “gran explosión” en aguas frente a Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo.

Por AFP
Explosión en el área de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait, otra de las zonas afectadas.
Explosión en el área de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait, otra de las zonas afectadas. (-/AFP)







Reino UnidoKuwaitConflicto en IránEstados UnidosIsraelguerrapetróleo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

