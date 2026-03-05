Petrolero explota frente a costas de Kuwait, dice agencia británica

Explosión en el área de la Embajada de Estados Unidos en Kuwait, otra de las zonas afectadas.

Kuwait, Kuwait. Un petrolero fue alcanzado por una “gran explosión” en aguas frente a Kuwait, lo que provocó un derrame de crudo, informó este jueves la agencia británica de seguridad marítima UKMTO.

“El capitán de un petrolero anclado informa haber presenciado y oído una gran explosión en el lado de babor y haber visto luego una pequeña embarcación alejarse de la zona” frente a la costa de Mubarak Al Kabeer, en el Golfo, publicó esa dependencia en la red social X.

“Hay petróleo en el agua procedente de un tanque de carga, lo que podría tener cierto impacto medioambiental”, añadió.

Noticia en desarrollo...