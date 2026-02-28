El Mundo

Misiles iraníes golpean varias capitales del Golfo Pérsico tras ataque de Estados Unidos e Israel

Misiles iraníes alcanzaron este sábado varias capitales del golfo Pérsico, en respuesta al masivo ataque de Estados Unidos e Israel.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un video tomado de imágenes difundidas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra el momento de un ataque contra una base de Estados Unidos en Baréin.
Un video tomado de imágenes difundidas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra el momento de un ataque contra una base de Estados Unidos en Baréin. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránIsraelguerraEstados UnidosMedio Oriente
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.