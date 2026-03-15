Trump insta a potencias mundiales a enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz para resguardar paso del petróleo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, pidió a las potencias extranjeras intervenir con buques de guerra en ruta petrolera del Golfo.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump exhortó el sábado a otros países a enviar buques de guerra para garantizar la seguridad del estratégico estrecho de Ormuz, paralizado por la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel.

Al comenzar su tercera semana, el conflicto que encendió Oriente Medio, marcado por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, no da señales de amainar.

Los ataques diarios, salpicados de declaraciones amenazantes, dejan un saldo de más de 2.000 muertos, principalmente en Irán y Líbano, según las autoridades.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, el precio del barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, se ha disparado más de un 42%, rondando los $100, amenazando la economía mundial.

Trump reiteró el sábado que Estados Unidos “ha vencido y ha aniquilado por completo a Irán, tanto militar como económicamente”.

Pero en su red social Truth Social, llamó a los países que se abastecen de petróleo a través del estrecho de Ormuz a “encargarse” de la seguridad de ese paso y prometió ayuda de las fuerzas estadounidenses.

“Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y otros (...) envíen buques a la región”, dijo el mandatario, que ha dicho que Estados Unidos empezará pronto a escoltar petroleros por esa vía.

Punto clave para la industria

El estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20% de la producción mundial de hidrocarburos, está casi totalmente bloqueado por Irán, que sin embargo dijo estar cooperando con algunos países para dejar pasar sus barcos.

India anunció el sábado que dos buques con bandera de ese país lo habían cruzado.

Estados Unidos ha “destruido por completo” objetivos militares en la isla de Jark, situada a unos 30 kilómetros de las costas iraníes y que alberga la mayor terminal de exportación de crudo del país, según Trump.

Quince explosiones se escucharon allí el sábado, pero ninguna infraestructura petrolera resultó dañada, según la agencia de noticias iraní Fars.

Respuesta iraní

Irán apuntará contra empresas estadounidenses en Oriente Medio si sus infraestructuras energéticas son bombardeadas, advirtió el sábado su ministro de Exteriores, Abás Araqchi.

El canciller iraní también llamó a los países de la región a “expulsar” a las fuerzas estadounidenses, al señalar que el “pretendido paraguas de seguridad estadounidense” no los ha protegido.

Al caer la noche, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, anunciaron haber lanzado una andanada de misiles contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en la base aérea Príncipe Sultán, cerca de Riad.

Este ataque no ha sido confirmado por las autoridades sauditas, que previamente habían informado de la interceptación de seis misiles dirigidos contra Al Jarj, donde se encuentra la base.

El sistema de radar del aeropuerto internacional de Kuwait también fue alcanzado la noche del sábado por drones, anunciaron las autoridades del emirato.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos reivindicó su “derecho a defenderse” frente a la “agresión” iraní, pero dijo mantener su actitud de “mesura” para buscar una salida a la crisis.

Ataques siguen

Al amanecer del sábado, la embajada estadounidense en Bagdad fue atacada por segunda vez, tras bombardeos contra un influyente grupo armado proiraní que dejaron tres muertos, según fuentes de seguridad. La legación instó a los estadounidenses a abandonar Irak “ahora”.

Por la noche, una base militar en el aeropuerto internacional de Bagdad que hasta hace poco albergaba efectivos de la coalición internacional contra yihadistas liderada por Washington, fue blanco de un ataque con drones, según dos funcionarios de seguridad.

Antes, un ataque con misiles israeloestadounidense contra una zona industrial de Isfahán, en el centro de Irán, causó 15 muertos, según la agencia iraní Fars.

La televisión estatal iraní anunció luego el lanzamiento de una nueva andanada de misiles contra Israel.

Otros flancos del conflicto

En Líbano, que Israel bombardea para atacar al grupo libanés proiraní Hezbolá, las autoridades quieren formar una delegación para negociar con su vecino un alto el fuego, según una fuente oficial.

Por su parte, Hezbolá informó el sábado por la noche que mantiene “combates directos” con el ejército israelí en la localidad de Jiam, en el sur de Líbano.

En dos semanas de ofensiva, Estados Unidos e Israel aseguran haber debilitado severamente al poder iraní.

Incertidumbre política en Irán

Si bien dirigentes de la República Islámica de Irán desfilaron el viernes en pleno centro de Teherán, Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo que sucedió el 8 de marzo a su padre, aún no ha aparecido públicamente.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró el viernes que no solo estaba “herido”, sino también “probablemente desfigurado”.

“No hay ningún problema con el nuevo líder supremo”, aseguró el sábado el ministro iraní de Exteriores, quien aseguró que “cumple con sus funciones conforme a la Constitución”.

Trump advirtió que Estados Unidos golpeará a Irán “muy fuerte durante la próxima semana”. Tras un despliegue militar sin precedentes en décadas, Estados Unidos prevé enviar nuevos refuerzos, según la prensa estadounidense.

El secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, viajó a Beirut donde expresó su confianza en las “vías diplomáticas” para al menos frenar la guerra en Líbano.

Pero en una muestra del creciente escepticismo respecto a una rápida salida del conflicto, los dos Grandes Premios de Fórmula 1, previstos en Baréin del 10 al 12 de abril y en Arabia Saudita del 17 al 19 de abril, fueron cancelados, anunció la Federación Internacional del Automóvil (FIA).