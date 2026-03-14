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Guardianes de la Revolución iraní dicen haber atacado base de Estados Unidos en Arabia Saudita

Irán afirmó haber lanzado una salva de misiles contra una base militar en Arabia Saudita, en un nuevo capítulo de la tensión regional.

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Por AFP
Guerra en Irán
Guerra en Irán (Shutterstock/Shutterstock)







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AFP

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