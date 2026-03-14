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Trump pide a estos gobiernos que envíen fuerzas navales al estrecho de Ormuz

Aumenta la tensión en el Golfo tras el anuncio de una operación naval liderada por Estados Unidos.

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Por AFP
Trump desata polémica al llamar “cerdita” a una periodista en pleno vuelo
El presidente estadounidense Donald Trump prepara un operativo naval con aliados para asegurar el tráfico en el estrecho de Ormuz. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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