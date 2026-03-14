António Guterres: ‘Existen vías diplomáticas’ para terminar la guerra entre Israel y Hezbolá

António Guterres, secretario general de la ONU, aseguró que las vías diplomáticas siguen abiertas para frenar la escalada entre Israel y Hezbolá.

Beirut, Líbano. El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, afirmó el sábado, durante una rueda de prensa en Beirut, que “existen vías diplomáticas” para poner fin a la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá en el Líbano.

“No existe una solución militar, sino únicamente la diplomacia, el diálogo y la plena aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y de las resoluciones del Consejo de Seguridad. Las vías diplomáticas están abiertas”, afirmó.

Dirigiéndose a la comunidad internacional, añadió: “Refuercen su compromiso. Apoyen al Estado libanés y a las fuerzas armadas libanesas para garantizarles las capacidades y los recursos necesarios” para pacificar el país.

Líbano se acerca “a un punto crítico” conforme se acelera el desplazamiento de su población: una de cada siete personas ha sido desplazada en los primeros diez días de la escalada del conflicto, dice el Norwegian Refugee Council (NRC).

Al menos 816.000 personas, equivalentes al 14% de la población de Líbano, han sido desplazadas por la escalada del conflicto, según cifras del gobierno libanés.