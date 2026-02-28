El Mundo

¿Quién era el ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de Irán que murió en el ataque de Estados Unidos e Israel?

El guía supremo de Irán ejercía su cargo desde 1989. En 1981, escapó a un atentado de los Muyaidines del Pueblo aunque perdió el uso de su brazo derecho.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y AFP
Alí Jameni, líder supremo de Irán.
Alí Jameni, líder supremo de Irán, falleció tras los ataques de Estados Unidos e Israel, según confirmó Trump. (ATTA KENARE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránConflicto en IránAyatolá Alí JameneiAlí Jamenei
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.