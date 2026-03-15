El Mundo

Reservas estratégicas de petróleo de Asia y Oceanía serán liberadas para frenar alza de precios

El desbloqueo de reservas comenzará de inmediato en algunos países y se extenderá a finales de marzo.

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Por AFP
Imagen con cuatro máquinas extractoras de petróleo.
Los países miembros de Asia y Oceanía activarán el suministro de forma inmediata.







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