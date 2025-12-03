El Mundo

Estados Unidos suspende procesos de ciudadanía y residencias para migrantes de 19 países

Donald Trump congela procesos de ciudadanía y “green cards” para migrantes de 19 países, incluyendo Cuba, Haití y Venezuela.

EscucharEscuchar
Por AFP
WASHINGTON, DC - APRIL 25: U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump depart the White House on April 25, 2025 in Washington, DC. President Trump and the first lady are traveling to Rome to attend the funeral of Pope Francis. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
“Incluso personas que pasaron por completo el examen de ciudadanía están viendo sus casos puestos en suspenso a pocos pasos de la meta”. (KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpMigrantesEstados UnidosCiudadaníaResidenciasGreen cards
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.