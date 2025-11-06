El Mundo

Estados Unidos envía bombarderos B-52 cerca de las costas de Venezuela

Dos bombarderos B-52 de Estados Unidos sobrevolaron las costas de Venezuela en una nueva demostración militar que eleva las tensiones en la región.

Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro pidiera “¡No crazy war, please!” ante el despliegue norteamericano en la región.
Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña y el aumento de la presencia militar. (NICHOLAS KAMM HO/AFP)







