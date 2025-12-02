El Mundo

Secretaria de Seguridad Interior pide ampliar las restricciones de viaje a más países

La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, exige ampliar la lista de países con restricciones de viaje, mientras Trump evalúa extender la prohibición por el tiroteo reciente de la Casa Blanca.

Por AFP
La gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, durante un mitin del PAC Buckeye Values ​​en Vandalia, Ohio, el 16 de marzo de 2024. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI/AFP VIA GETTY IMAGES
Trump dijo que planea detener “permanentemente la migración de todos los países del Tercer Mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”.







