Dos miembros de la Guardia Nacional atacados a tiros cerca de la Casa Blanca

Dos oficiales en estado crítico; gobernador de Virginia dijo que habían muerto, pero se corrigió. Lea lo que se sabe hasta ahora.

Por AFP y Fernando Chaves Espinach
El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó el 11 de agosto fuerzas militares y federales para frenar la delincuencia violenta en Washington, en su afán por cumplir su promesa de campaña de ser un presidente de "ley y orden". El líder republicano afirmó que pondría a la Policía Metropolitana de la ciudad bajo el control del gobierno federal, al tiempo que enviaría a la Guardia Nacional a las calles de la capital estadounidense.
El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó el 11 de agosto fuerzas militares y federales en Washington. (ALEX WROBLEWSKI/AFP)







