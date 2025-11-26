Dos miembros de la Guardia Nacional atacados a tiros cerca de la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó el 11 de agosto fuerzas militares y federales en Washington.

Washington, Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Interior comunicó que dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros cerca de la Casa Blanca, en Washington, D. C. El gobernador del estado de Virginia dijo cerca de las 3 p. m. que ambos habían fallecido, pero pronto se retractó. Ambos están en estado crítico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desplegó las fuerzas militares y federales en la capital de Estados Unidos desde agosto. Tal operativo militar en esta y otras ciudades ha sido ampliamente cuestionado por opositores demócratas.

En la Casa Blanca se activó el protocolo de seguridad y, según la televisora NBC4 Washington, se pausaron todos los vuelos de salida del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

Hace apenas un día, el presidente había dicho que la capital llevaba seis meses sin asesinatos, pese a que desde mayo han ocurrido 62, precisó la plataforma noticiosa Axios.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt declaró que la Casa Blanca monitorea la situación y que el presidente Trump está al tanto.

Noticia en desarrollo...