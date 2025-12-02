El Mundo

Haití anuncia elecciones para 2026 en medio del control casi total de las pandillas sobre Puerto Príncipe

Las autoridades de transición de Haití fijan elecciones legislativas y presidenciales para agosto de 2026, pese a la crisis política y el dominio de las pandillas.

Por AFP
Haití ha sufrido durante mucho tiempo la violencia de las pandillas, pero la situación se ha agravado desde principios de 2024. (Orlando Barría)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

