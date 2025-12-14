El Mundo

Elecciones en Chile: ultraderecha llega como favorita por primera vez desde la dictadura

Chile vota en un clima de fuerte polarización entre el ultraderechista José Antonio Kast y la candidata comunista moderada Jeannette Jara, con la seguridad y la economía como principales preocupaciones.

Por AFP
José Antonio Kast (a la izquiera) y Jeannette Jara (a la derecha) representan visiones opuestas sobre el rumbo político, económico y social de Chile en la elección presidencial.
