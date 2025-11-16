El Mundo

Elecciones en Chile: Jeannette Jara y José Antonio Kast irán a segunda vuelta, para definir a sucesor de Gabriel Boric

Con casi el 53% de los votos escrutados se confirma la necesidad de un balotaje el 14 de diciembre

Por AFP y Aarón Sequeira
Jeannette Jara y José Antonio Kast
La izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast irán a segunda ronda para definir al nuevo presidente de Chile. (AFP/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

