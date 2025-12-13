Blogs

Chile vota marcado por el miedo: crimen e inmigración empujan a la ultraderecha

La percepción de inseguridad y el debate migratorio dominan la elección presidencial en Chile y reconfiguran el escenario político. Esto es lo que se sabe previo a la votación de este domingo.

Por AFP
El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, durante el cierre de su campaña en Temuco, en la antesala de la segunda vuelta electoral, marcada por el debate sobre seguridad e inmigración.
El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, durante el cierre de su campaña en Temuco, en la antesala de la segunda vuelta electoral, marcada por el debate sobre seguridad e inmigración. (EITAN ABRAMOVICH/AFP)







