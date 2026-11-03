Elecciones de medio periodo en Estados Unidos 2026: siga los momentos clave de la batalla por el Capitolio

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio periodo, en las que los ciudadanos votan para definir la composición del Congreso, integrado por la Cámara de Representantes y el Senado.
Los comicios se llevan a cabo a mitad del mandato presidencial de Donald Trump y determinarán qué partido tendrá el control de ambas cámaras durante los próximos dos años.
¿Por qué se vota un martes?
La jornada mantiene una tradición de más de 180 años: realizar las votaciones un martes y no durante el fin de semana. Aquí explicamos el origen de esta costumbre.
¿Qué está en juego?
A diferencia de las elecciones presidenciales, en estos comicios no se elige al presidente. Los estadounidenses votan para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado.
Los resultados definirán la distribución de fuerzas entre los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso, encargado de aprobar leyes, presupuestos y ejercer funciones de supervisión sobre el Poder Ejecutivo.
Los candidatos del Partido Demócrata podrían lograr un contundente triunfo en las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre en Estados Unidos, según la encuesta realizada por el New York Times junto al Siena Research Institute publicada este lunes.
Los investigadores aplicaron el cuestionario a 5.708 votantes en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio, Michigan y Texas entre el 23 de octubre y el 1.° de noviembre. Estos son los siete estados considerados clave para determinar qué partido controlará el Senado por los próximos dos años.
¿Cuál es el horario de las votaciones y a qué hora habrá resultados?
Los horarios de votación varían según el estado y la zona horaria. Los primeros centros electorales cierran a las 5 p. m., hora de Costa Rica, en sectores de Indiana y Kentucky.
La mayoría de los estados concluye la votación entre las 6 p. m. y las 9 p. m., mientras que los últimos centros cierran a la medianoche, hora costarricense, en Alaska, ya miércoles 4 de noviembre.
Los cierres ocurren de manera escalonada, por lo que los resultados comienzan a divulgarse en distintos momentos de la noche.