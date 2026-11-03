Elecciones de medio periodo en Estados Unidos 2026: siga los momentos clave de la batalla por el Capitolio

Los estadounidenses acuden a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Conozca el avance de la votación, la participación ciudadana y el pulso político que definirá el equilibrio de poder en Washington

Jailine González Gómez

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Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio periodo, en las que los ciudadanos votan para definir la composición del Congreso, integrado por la Cámara de Representantes y el Senado.








Jailine González Gómez

Periodista de actualidad nacional. Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Integra la cohorte 2026 del JournalismAI Skills Lab de Polis, London School of Economics (LSE).

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