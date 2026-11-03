Elecciones de medio periodo en Estados Unidos 2026: siga los momentos clave de la batalla por el Capitolio

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio periodo, en las que los ciudadanos votan para definir la composición del Congreso, integrado por la Cámara de Representantes y el Senado.

Los comicios se llevan a cabo a mitad del mandato presidencial de Donald Trump y determinarán qué partido tendrá el control de ambas cámaras durante los próximos dos años.

¿Por qué se vota un martes? Copiado!

La jornada mantiene una tradición de más de 180 años: realizar las votaciones un martes y no durante el fin de semana. Aquí explicamos el origen de esta costumbre.

«Vote: el día de las elecciones es el 3 de noviembre». Los llamados al voto se multiplican en las calles de Estados Unidos en una fecha decisiva que definirá el equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso y gobiernos estatales. (RICARDO ARDUENGO/AFP)

¿Qué está en juego? Copiado!

A diferencia de las elecciones presidenciales, en estos comicios no se elige al presidente. Los estadounidenses votan para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y parte del Senado.

Los resultados definirán la distribución de fuerzas entre los partidos Republicano y Demócrata en el Congreso, encargado de aprobar leyes, presupuestos y ejercer funciones de supervisión sobre el Poder Ejecutivo.

Los candidatos del Partido Demócrata podrían lograr un contundente triunfo en las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre en Estados Unidos, según la encuesta realizada por el New York Times junto al Siena Research Institute publicada este lunes.

Los investigadores aplicaron el cuestionario a 5.708 votantes en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio, Michigan y Texas entre el 23 de octubre y el 1.° de noviembre. Estos son los siete estados considerados clave para determinar qué partido controlará el Senado por los próximos dos años.

¿Cuál es el horario de las votaciones y a qué hora habrá resultados? Copiado!

Los horarios de votación varían según el estado y la zona horaria. Los primeros centros electorales cierran a las 5 p. m., hora de Costa Rica, en sectores de Indiana y Kentucky.

La mayoría de los estados concluye la votación entre las 6 p. m. y las 9 p. m., mientras que los últimos centros cierran a la medianoche, hora costarricense, en Alaska, ya miércoles 4 de noviembre.

Los cierres ocurren de manera escalonada, por lo que los resultados comienzan a divulgarse en distintos momentos de la noche.