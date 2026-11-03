Donald Trump anuncia recorte de $3.800 millones en asistencia anual a la seguridad de Israel

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Washington pondrá fin a un acuerdo de asistencia en materia de seguridad de 10 años con Israel, que preveía el envío anual de $3.800 millones a su aliado hasta 2028.

Trump afirmó que Israel estaba de acuerdo con el fin de este programa, que comenzó en 2019 y se negoció en un memorando de entendimiento bajo su predecesor, Barack Obama, tres años antes.

“Ayudaremos a Israel si lo necesita”, añadió en una entrevista en el programa estadounidense Fox and Friends, tras reafirmar que había acordado la decisión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

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