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El Mundo

Donald Trump anuncia recorte de $3.800 millones en asistencia anual a la seguridad de Israel

“Israel es nuestro número uno; les damos más que a nadie, y ya no la necesitan”, aseguró el mandatario

Vista aérea de un cartel de campaña en el que aparecen el primer ministro Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y el presidente estadounidense Donald Trump, en Tel Aviv el pasado 26 de octubre.
Vista aérea de un cartel de campaña en el que aparecen el primer ministro Benjamin Netanyahu, del partido Likud, y el presidente estadounidense Donald Trump, en Tel Aviv el pasado 26 de octubre. JACK GUEZ
AFP

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Washington pondrá fin a un acuerdo de asistencia en materia de seguridad de 10 años con Israel, que preveía el envío anual de $3.800 millones a su aliado hasta 2028.

Trump afirmó que Israel estaba de acuerdo con el fin de este programa, que comenzó en 2019 y se negoció en un memorando de entendimiento bajo su predecesor, Barack Obama, tres años antes.

“Ayudaremos a Israel si lo necesita”, añadió en una entrevista en el programa estadounidense Fox and Friends, tras reafirmar que había acordado la decisión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.