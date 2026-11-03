Estados Unidos vuelve a atacar a Irán a pocas horas de las elecciones medio periodo

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos atacó el lunes la isla de Qeshm en Irán, informó The Wall Street Journal, incluso mientras el presidente Donald Trump señalaba avances en las negociaciones con Irán para poner fin al conflicto que ya dura ocho meses.

El diario, que cita funcionarios estadounidenses anónimos, describió el ataque contra la mayor isla del estrecho de Ormuz como la más reciente de una serie de operaciones que Washington ha llevado a cabo en secreto contra Irán en las últimas semanas.

La agencia estatal iraní de noticias IRNA informó que se escucharon cinco explosiones en rápida sucesión en la isla y que algunos residentes dijeron haber visto dos aeronaves sobrevolando sus cielos.

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