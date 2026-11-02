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El Mundo

Irán anuncia contactos ‘intensos’ con Estados Unidos para evitar una nueva escalada y reabrir el estrecho de Ormuz

Bajo la mediación de Catar y en plena carrera electoral estadounidense, Irán y la administración Trump reactivan contactos clave para pactar la reapertura de Ormuz y evitar una nueva oleada de bombardeos.

El Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas comerciales de hidrocarburos del mundo.
El Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas comerciales de hidrocarburos del mundo. -
AFP

Teherán, Irán. Irán aseguró el lunes que las consultas con Estados Unidos para evitar una reanudación de las hostilidades son “intensas” y se ofreció a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz bajo determinadas condiciones, pese a que las posiciones siguen muy alejadas.

Para evitar que se repitan los 40 días de intensos bombardeos de principios de año, se han intensificado los contactos indirectos a través de Catar, mediador en una guerra que sacude la economía mundial.

“Teniendo en cuenta la sensibilidad y la gravedad de la situación actual, las consultas y deliberaciones son muy intensas”, declaró el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, quien destacó “el papel de mediación muy activo” de Catar y Pakistán.