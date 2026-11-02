Irán anuncia contactos ‘intensos’ con Estados Unidos para evitar una nueva escalada y reabrir el estrecho de Ormuz

Teherán, Irán. Irán aseguró el lunes que las consultas con Estados Unidos para evitar una reanudación de las hostilidades son “intensas” y se ofreció a reabrir el estratégico estrecho de Ormuz bajo determinadas condiciones, pese a que las posiciones siguen muy alejadas.

Para evitar que se repitan los 40 días de intensos bombardeos de principios de año, se han intensificado los contactos indirectos a través de Catar, mediador en una guerra que sacude la economía mundial.

“Teniendo en cuenta la sensibilidad y la gravedad de la situación actual, las consultas y deliberaciones son muy intensas”, declaró el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, quien destacó “el papel de mediación muy activo” de Catar y Pakistán.

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