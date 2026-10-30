Gigantes petroleros de Estados Unidos reportan aumento de ganancias debido a la guerra en Irán

Los gigantes petroleros estadounidenses Chevron y ExxonMobil presentaron este viernes 30 de octubre resultados trimestrales con fuertes alzas, en un entorno de altos precios de los hidrocarburos por los conflictos en Medio Oriente y Ucrania que ha beneficiado también a sus competidores.

El repunte de las ganancias petroleras en Estados Unidos se suma a aumentos similares en las empresas europeas como la francesa TotalEnergies, las británicas BP y Shell, la española Repsol y la italiana Eni.

El volumen de negocio de Chevron en el tercer trimestre fue de $67.800 millones, un aumento de más de 36% con respecto al mismo periodo del año anterior, indicó la compañía en un comunicado este viernes.

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