¿Realmente se prevé un triunfo demócrata este martes? Esto dice la última encuesta del ‘Times’ y Siena

Los candidatos del Partido Demócrata podrían lograr un contundente triunfo en las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre en Estados Unidos, según la encuesta realizada por el New York Times junto al Siena Research Institute publicada este lunes.

Los investigadores aplicaron el cuestionario a 5.708 votantes en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio, Michigan y Texas entre el 23 de octubre y el 1.° de noviembre. Estos son los siete estados considerados clave para determinar qué partido controlará el Senado por los próximos dos años.

El estado con la diferencia más contundente es Michigan, donde el candidato demócrata, Abdul El-Sayed, supera por 53% contra 42% al republicano Mike Rogers. La diferencia es más amplia que el margen de error de casi 4 puntos porcentuales. Allí la encuesta se aplicó a 1.011 personas.

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