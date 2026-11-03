¿Realmente se prevé un triunfo demócrata este martes? Esto dice la última encuesta del ‘Times’ y Siena

Los candidatos del Partido Demócrata podrían lograr un contundente triunfo en las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre en Estados Unidos, según la encuesta realizada por el New York Times junto al Siena Research Institute publicada este lunes.
Los investigadores aplicaron el cuestionario a 5.708 votantes en Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio, Michigan y Texas entre el 23 de octubre y el 1.° de noviembre. Estos son los siete estados considerados clave para determinar qué partido controlará el Senado por los próximos dos años.
El estado con la diferencia más contundente es Michigan, donde el candidato demócrata, Abdul El-Sayed, supera por 53% contra 42% al republicano Mike Rogers. La diferencia es más amplia que el margen de error de casi 4 puntos porcentuales. Allí la encuesta se aplicó a 1.011 personas.
La situación es similar en Texas, un estado típicamente republicano donde un demócrata no ha sido electo para el Senado desde 1988. Allí, el demócrata James Talarico supera con 50% a la republicana Ángela Paxton, que obtendría el 43% de los votos. Al igual que en el caso anterior, ni siquiera el margen de error da posibilidades a Paxton. La encuesta se aplicó a 1.215 personas.
La situación se empareja un poco más en Maine, Kansas y Ohio, a este último estado no le correspondía renovar su senador, sin embargo, el asiento se somete a elección debido a que quedó vacante tras la renuncia de J. D. Vance para asumir la vicepresidencia de Estados Unidos.
En Maine, el demócrata Troy Jackson supera con 51% a la republicana Susan Collins, quien busca revalidar su cargo pero solo obtendría el 45% de los sufragios. Allí el margen de error, superior a 4%, sí le da posibilidades a Collins.
En el caso de Ohio, estado de J. D. Vance, el demócrata Sherrod Brown supera con 49% al republicano Jon Husted, que tendría el 44% de los votos.
Por su parte, en Kansas, un estado que desde 1932 no elige a un senador del Partido Demócrata, Adam Hamilton obtendría el 49% de los sufragios, con lo que superaría al senador republicano Roger Marshall, que conseguiría el 44%.
En Alaska la ventaja de los azules es leve, ya que con el 48% de los votos la demócrata Mary Peltola supera por apenas 2 puntos porcentuales al actual senador republicano Dan Sullivan.
Por último, Iowa presenta un empate virtual, pues el demócrata Josh Turek obtendría el 48% de los votos, con lo que superaría por apenas un punto porcentual a la republicana Ashley Hinson.
En la actualidad, el Senado norteamericano, integrado por 100 representantes, se divide en 53 para el Partido Republicano, 45 para el Partido Demócrata, y dos independientes correspondientes a Bernie Sanders y Angus King, quienes en la práctica integran la bancada demócrata.
Por tanto, para obtener la mayoría, los azules necesitan defender sus escaños y arrebatarle al menos cuatro sillas a los rojos.
“Se prevé una tarea ardua, ya que muchos de los escaños que necesitan ganar se encuentran en bastiones republicanos”, explicó el New York Times.
No obstante, de los siete estados que se mencionaron, seis eligieron senadores republicanos en 2024: Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Ohio y Texas.
“Según las encuestas, la insatisfacción con el presidente Trump y la frustración por su gestión económica están perjudicando a los republicanos. Tan solo el 38% de los votantes probables aprobaron la gestión del presidente en los siete estados incluidos en la encuesta”, explicó el Times.
“Si las encuestas son precisas y estas tendencias se mantienen, los demócratas obtendrían el control del Senado”, concluyó el medio.