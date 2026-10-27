Estados Unidos impone nuevo requisito a viajeros a partir del 3 de noviembre

Los viajeros que se dirijan a Estados Unidos, ya sea como destino final o para hacer una conexión aérea hacia otro país, deberán cumplir un nuevo requisito. De lo contrario, las aerolíneas estarán obligadas a impedirles abordar, salvo que cuenten con una exención otorgada por el Gobierno estadounidense.

La medida entrará en vigor el martes 3 de noviembre a las 11:59 p. m., hora del este de Estados Unidos. En Costa Rica, esa hora corresponde a las 10:59 p. m. del mismo día.

La disposición fue ordenada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Consiste en una declaración que cada pasajero deberá completar para certificar que no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores a su vuelo hacia Estados Unidos.

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