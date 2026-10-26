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De viaje con Jairo

¡Visa de Estados Unidos aprobada! Antes de celebrar, revise esto

Previo a usar la visa por primera vez, conviene cerciorarse de los siguientes tres aspectos

Solicitar visa a Estados Unidos ahora exige responder dos preguntas sensibles que pueden cerrar opciones de ingreso o asilo.
Una vez que reciba la visa de Estados Unidos, debe revisarla con mucho detenimiento. Canva stock
Jairo Villegas S.

El oficial consular de la Embajada de Estados Unidos pronuncia esas palabras que se escuchan como un bello poema: ¡visa aprobada! Sin embargo, antes de celebrar, conviene tomar en cuenta algunos detalles, como lo aconseja el Departamento de Estado estadounidense.

Sus datos personales

Lo primero y trascendental es verificar que todos sus datos aparezcan correctamente en el documento. Un error podría ocasionarle inconvenientes al momento de viajar.