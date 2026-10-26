¡Visa de Estados Unidos aprobada! Antes de celebrar, revise esto

El oficial consular de la Embajada de Estados Unidos pronuncia esas palabras que se escuchan como un bello poema: ¡visa aprobada! Sin embargo, antes de celebrar, conviene tomar en cuenta algunos detalles, como lo aconseja el Departamento de Estado estadounidense.

Lo primero y trascendental es verificar que todos sus datos aparezcan correctamente en el documento. Un error podría ocasionarle inconvenientes al momento de viajar.

“Tan pronto reciba la visa, verifique que la información impresa en la visa sea correcta. Si alguna información en su visa no coincide con la de su pasaporte o es incorrecta, comuníquese con la sección de visas de no inmigrante de la embajada o consulado que emitió su visa”, indica dicha entidad.

Es importante comprobar que su nombre aparezca igual que en el pasaporte, así como el número del documento de viaje, la categoría de la visa y la fecha de vencimiento.

En el caso de los costarricenses que tienen pasaportes de formato antiguo, preste especial atención al número del documento de viaje. En ese tipo de pasaporte, debe verificar el número que aparece en la parte superior derecha y comprobar que corresponda con el consignado en la visa.

Si encuentra alguna diferencia, comuníquese con la sección de visas de la Embajada de Estados Unidos antes de viajar.

¿Cuántas veces puede ingresar a Estados Unidos?

El segundo detalle que debe revisar es la casilla identificada como “Entries”, ubicada en la visa debajo del número de pasaporte.

Si aparece la letra M, significa que la visa permite múltiples ingresos. Si aparece un número, este indica la cantidad de entradas autorizadas.

Este detalle es importante para quienes planean visitar Estados Unidos en varias ocasiones, pues deben tener claro cuántas entradas permite su visado y respetar sus condiciones de uso.

La visa no determina cuánto tiempo puede permanecer en el país

El tercer aspecto que debe tener claro es que el periodo de validez de la visa no equivale al tiempo que puede permanecer en territorio estadounidense durante cada visita.

El Departamento de Estado explica que la visa debe estar vigente cuando el viajero se presenta ante las autoridades migratorias para solicitar su ingreso. Sin embargo, la fecha de vencimiento del documento no determina la duración de la estadía autorizada.

“Las personas con visas de entrada múltiple pueden viajar repetidamente a los Estados Unidos con el mismo propósito, siempre y cuando la visa no haya vencido y el viajero no haya incurrido en ninguna falta que lo inhabilite para ingresar al país en el puerto de entrada”, puntualiza la entidad.

Además, tener una visa aprobada no garantiza la entrada a Estados Unidos. La decisión final corresponde al oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), quien determina si autoriza el ingreso y por cuánto tiempo puede permanecer el visitante.

Por eso, antes de celebrar la aprobación de su visa y organizar su próximo viaje, revise los datos impresos en el documento y asegúrese de comprender sus condiciones de uso.