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Elecciones de medio período en Estados Unidos: por qué se vota un martes

Una ley de 1845 explica por qué los estadounidenses votan los martes, una tradición que se mantiene en las elecciones de medio período de este 3 de noviembre

Estados Unidos celebra este 3 de noviembre las elecciones de medio período de 2026, en las que demócratas y republicanos disputan el control del Congreso.
Estados Unidos celebra este 3 de noviembre las elecciones de medio período de 2026, en las que demócratas y republicanos disputan el control del Congreso. MICHAEL M. SANTIAGO

El Universal y Silvia Ureña Corrales

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará unas decisivas elecciones de medio período que podrían cambiar el control del Congreso. La jornada mantiene una tradición de más de 180 años: realizar las votaciones un martes y no durante el fin de semana.

El origen de esta costumbre se remonta a 1845, cuando el gobierno estadounidense aprobó una ley para unificar la fecha de las elecciones. La normativa estableció el martes siguiente al primer lunes de noviembre como día de votación.

La decisión respondió a las necesidades de una sociedad principalmente agrícola. En aquella época, gran parte de la población trabajaba en el campo y noviembre era un mes conveniente para votar, pues la temporada de cosecha ya terminaba y el invierno todavía no comenzaba.