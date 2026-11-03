Elecciones de medio período en Estados Unidos: por qué se vota un martes

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará unasdecisivas elecciones de medio período que podrían cambiar el control del Congreso. La jornada mantiene una tradición de más de 180 años: realizar las votaciones un martes y no durante el fin de semana.
El origen de esta costumbre se remonta a 1845, cuando el gobierno estadounidense aprobó una ley para unificar la fecha de las elecciones. La normativa estableció el martes siguiente al primer lunes de noviembre como día de votación.
La decisión respondió a las necesidades de una sociedad principalmente agrícola. En aquella época, gran parte de la población trabajaba en el campo y noviembre era un mes conveniente para votar, pues la temporada de cosecha ya terminaba y el invierno todavía no comenzaba.
¿Por qué se escogió el martes?
La elección del día estuvo relacionada con las costumbres religiosas y comerciales del siglo XIX.
Los domingos se reservaban para el descanso y las actividades religiosas, mientras que los miércoles eran días de mercado para numerosos agricultores.
Por esta razón, el martes resultaba una alternativa práctica. Los ciudadanos podían viajar el lunes hasta los centros de votación, ejercer su derecho al sufragio el martes y regresar a sus actividades comerciales el miércoles.
Con el paso de los años, esta disposición también se extendió a las elecciones del Congreso.
Aunque Estados Unidos dejó de ser una sociedad principalmente agrícola, la tradición electoral permanece vigente. Sin embargo, votar un día laboral representa una dificultad para parte de la población.
Para facilitar la participación, numerosos estados permiten el voto anticipado y por correo, aunque los requisitos varían según cada territorio.
En las elecciones de medio período de este 2026, los estadounidenses elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y 35 senadores. Los resultados podrían modificar el equilibrio de poder en el Congreso durante los últimos dos años del mandato del presidente Donald Trump.