Elecciones de medio período en Estados Unidos: por qué se vota un martes

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebrará unas decisivas elecciones de medio período que podrían cambiar el control del Congreso. La jornada mantiene una tradición de más de 180 años: realizar las votaciones un martes y no durante el fin de semana.

El origen de esta costumbre se remonta a 1845, cuando el gobierno estadounidense aprobó una ley para unificar la fecha de las elecciones. La normativa estableció el martes siguiente al primer lunes de noviembre como día de votación.

La decisión respondió a las necesidades de una sociedad principalmente agrícola. En aquella época, gran parte de la población trabajaba en el campo y noviembre era un mes conveniente para votar, pues la temporada de cosecha ya terminaba y el invierno todavía no comenzaba.

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