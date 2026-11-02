Elecciones en Estados Unidos: El Congreso se juega su futuro en una jornada decisiva

Washington, Estados Unidos. Demócratas y republicanos apuran este lunes la campaña electoral con los últimos mítines antes de las decisivas elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que pueden dar un vuelco al Congreso.

El presidente Donald Trump anunció un discurso a las 14:00 (19:00 GMT) en el estanque reflectante de la capital, a los pies del monumento a Lincoln, que renovó y que se ha convertido en uno de los símbolos de su empeño por restaurar Washington.

Los demócratas mostraban un cauto optimismo en la víspera de unos comicios que podrían otorgarles el control del Congreso, mientras que Trump y los republicanos redoblaban los esfuerzos para movilizar a su base electoral.

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