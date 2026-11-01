A última hora, excandidata demócrata rompe con Abdul El-Sayed, figura descollante de las elecciones de medio periodo

La congresista estadounidense Haley Stevens provocó una crisis interna en el Partido Demócrata de Michigan al respaldar este domingo 1.º de noviembre al republicano Mike Rogers, candidato al Senado, en una contienda que podría resultar decisiva para el control de esa cámara legislativa.
La decisión se produjo a dos días de las elecciones del martes 3 de noviembre y después de una disputa pública con Abdul El-Sayed, candidato demócrata que derrotó a Stevens en las primarias de agosto.
La dirección del Partido Demócrata de Michigan anunció pronto que Stevens ya no pertenece a la agrupación, mientras que Justin German, su jefe de despacho, renunció junto con otros integrantes de su equipo.
“Nuestro candidato demócrata al Senado dijo que ya no era bienvenida en su campaña y que debía mantenerme al margen. Y tiene razón. Por eso hoy respaldo a Mike Rogers para el Senado de Estados Unidos”, declaró Stevens en un video, según la agencia Associated Press (AP).
La ruptura refleja divisiones dentro del partido por la política estadounidense hacia Israel y el discurso sobre el conflicto palestino-israelí.
Stevens, firme defensora de Israel, exigió que El-Sayed condenara un anuncio de un grupo externo que vinculaba el apoyo estadounidense a Israel con el encarecimiento de los alimentos. El candidato demócrata sostuvo que no había sido elaborado por su campaña.
El enfrentamiento también frustró un acto previsto para proyectar unidad entre los demócratas antes de las elecciones. Stevens debía participar en una actividad junto con El-Sayed y el congresista Jim Clyburn, pero fue apartada del encuentro después de que la disputa escalara.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la decisión de Stevens como una “traición despreciable” en sus redes sociales. El presidente Donald Trump, en cambio, elogió su respaldo a Rogers.
Michigan es uno de los estados competitivos que pueden determinar qué partido controla el Senado. La fractura amenaza con complicar los esfuerzos demócratas para movilizar a sus votantes, en particular en Detroit y otras zonas donde el apoyo de las comunidades afroestadounidense y judía resulta importante.