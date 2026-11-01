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El Mundo

A última hora, excandidata demócrata rompe con Abdul El-Sayed, figura descollante de las elecciones de medio periodo

Haley Stevens apoyó a Mike Rogers, rival republicano del candidato demócrata, a dos días de las elecciones. La dirección del partido en Michigan anunció que Stevens ya no es miembro de la agrupación

Dallas, Texas, el 10 de setiembre de 2026. Montaje de Abdul El-Sayed, Haley Stevens y Mike Rogers, candidatos demócrata, demócrata y republicano al Senado por Michigan, respectivamente.
Dallas, Texas, el 10 de setiembre de 2026. Montaje de Abdul El-Sayed, Haley Stevens y Mike Rogers, candidatos demócrata, demócrata y republicano al Senado por Michigan, respectivamente. JEFF KOWALSKY JIM WATSON BLAKE FAGAN
Fernando Chaves Espinach

La congresista estadounidense Haley Stevens provocó una crisis interna en el Partido Demócrata de Michigan al respaldar este domingo 1.º de noviembre al republicano Mike Rogers, candidato al Senado, en una contienda que podría resultar decisiva para el control de esa cámara legislativa.

La decisión se produjo a dos días de las elecciones del martes 3 de noviembre y después de una disputa pública con Abdul El-Sayed, candidato demócrata que derrotó a Stevens en las primarias de agosto.

La dirección del Partido Demócrata de Michigan anunció pronto que Stevens ya no pertenece a la agrupación, mientras que Justin German, su jefe de despacho, renunció junto con otros integrantes de su equipo.