A última hora, excandidata demócrata rompe con Abdul El-Sayed, figura descollante de las elecciones de medio periodo

La congresista estadounidense Haley Stevens provocó una crisis interna en el Partido Demócrata de Michigan al respaldar este domingo 1.º de noviembre al republicano Mike Rogers, candidato al Senado, en una contienda que podría resultar decisiva para el control de esa cámara legislativa.

La decisión se produjo a dos días de las elecciones del martes 3 de noviembre y después de una disputa pública con Abdul El-Sayed, candidato demócrata que derrotó a Stevens en las primarias de agosto.

La dirección del Partido Demócrata de Michigan anunció pronto que Stevens ya no pertenece a la agrupación, mientras que Justin German, su jefe de despacho, renunció junto con otros integrantes de su equipo.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

