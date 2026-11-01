El MAGA no llena el carrito del supermercado

Este martes se celebrarán las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Aunque en política lo único cierto es lo que ya pasó, hay altas probabilidades de que los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes y, algo que parecía difícil hace unos meses, también del Senado.
Esta elección es diferente de muchas anteriores, pues no se trata de unos comicios de medio periodo habituales: el presidente Trump ha estado, en total, seis años en el poder. Sin embargo, tampoco son comparables con comicios celebrados después de dos periodos presidenciales consecutivos, cuando quien ejerce el poder suele experimentar un desgaste natural. Veremos qué ocurre en este caso, atípico desde una perspectiva histórica.
Lo que sí es cierto es que estas elecciones se consideran un referéndum sobre la gestión del mandatario. Por eso, la valoración de su desempeño, reflejada en las encuestas, constituye un indicador importante. Y es precisamente ahí donde los republicanos enfrentan problemas.
La percepción favorable del presidente, que en marzo del 2025 superaba el 50%, ha mostrado una tendencia descendente hasta situarse en poco más del 30%. Los temas que más preocupan al electorado están directamente relacionados con decisiones de la Presidencia. Entre ellos destaca el alto costo de la vida.
El lema Make America Great Again (MAGA) no se refleja en los bolsillos de los ciudadanos por dos razones vinculadas con decisiones del presidente: el aumento de los aranceles, que encarece las importaciones, y el alza de los combustibles, producto del ataque a Irán y del cierre del estrecho de Ormuz. El galón de gasolina pasó de $2 a $4, mientras que el de diésel alcanza los $6. Esto se siente todas las semanas, no solo al llenar el tanque del automóvil, sino también en los aumentos de precios en los supermercados. La inflación subió, al igual que las tasas de interés.
Los republicanos han erosionado su base electoral. El movimiento MAGA no mejora la vida de sus seguidores y otros asuntos también generan disconformidad, como el trato inhumano en los operativos de control migratorio y la situación de sectores específicos, como el agropecuario. Qué significará todo esto para el año 2028, a la luz de lo que ocurre en estados como Ohio, que regresa al púrpura, y Texas, históricamente rojo, donde ya aparecen señales de alerta, está por verse.
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Nuria Marín Raventós es politóloga.