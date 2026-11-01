El MAGA no llena el carrito del supermercado

Este martes se celebrarán las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Aunque en política lo único cierto es lo que ya pasó, hay altas probabilidades de que los demócratas tomen el control de la Cámara de Representantes y, algo que parecía difícil hace unos meses, también del Senado.

Esta elección es diferente de muchas anteriores, pues no se trata de unos comicios de medio periodo habituales: el presidente Trump ha estado, en total, seis años en el poder. Sin embargo, tampoco son comparables con comicios celebrados después de dos periodos presidenciales consecutivos, cuando quien ejerce el poder suele experimentar un desgaste natural. Veremos qué ocurre en este caso, atípico desde una perspectiva histórica.

Lo que sí es cierto es que estas elecciones se consideran un referéndum sobre la gestión del mandatario. Por eso, la valoración de su desempeño, reflejada en las encuestas, constituye un indicador importante. Y es precisamente ahí donde los republicanos enfrentan problemas.

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