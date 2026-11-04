Abdul El-Sayed hace historia convirtiéndose en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos

Detroit. El demócrata Abdul El-Sayed ganó la contienda por un escaño en el Senado de Estados Unidos por el estado de Míchigan, tras derrotar al republicano Mike Rogers, según proyecciones de las cadenas de noticias Fox News y NBC divulgadas la madrugada de este miércoles.

Con este resultado, se convierte en el primer musulmán elegido para integrar la Cámara Alta estadounidense.

“¡Míchigan, lo hicimos!“, expresó El-Sayed durante un discurso pronunciado de madrugada ante sus seguidores, reunidos en su sede de campaña en Detroit.

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