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Siete mensajes que Trump, los republicanos y los demócratas recibieron de estas elecciones

¿El gran perdedor de las elecciones de medio periodo? Donald Trump. Costo de la vida y pugnas internas dan control del Congreso a los demócratas

Donald Trump fue el gran derrotado de las elecciones de medio periodo de Estados Unidos.
Donald Trump fue el gran derrotado de las elecciones de medio periodo de Estados Unidos. JON CHERRY
Fernando Chaves Espinach

Las elecciones de medio periodo de este martes 3 de noviembre dejaron un cambio profundo en el equilibrio político de Estados Unidos. Los demócratas recuperaron el control del Senado, consolidaron una mayoría en la Cámara de Representantes y conquistaron gobernaciones en estados tradicionalmente republicanos.

¿El mayor perdedor? El presidente Donald J. Trump. Los resultados evidenciaron el desgaste del mandatario republicano, dos años después de su regreso a la Casa Blanca.

Ya se avizoraba una catástrofe personal para el presidente, que en las últimas semanas se sumó a mitin tras mitin en busca de volver a convertirse en imán de votos. Pero sus discursos extendidos, cortados hasta por Fox News, inusitadas referencias a la apariencia física de candidatos suyos y ajenos, y sus chistes habituales sembraron dudad de que el Partido Republicano remontaría pese a las encuestas.