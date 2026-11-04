Siete mensajes que Trump, los republicanos y los demócratas recibieron de estas elecciones

Las elecciones de medio periodo de este martes 3 de noviembre dejaron un cambio profundo en el equilibrio político de Estados Unidos. Los demócratas recuperaron el control del Senado, consolidaron una mayoría en la Cámara de Representantes y conquistaron gobernaciones en estados tradicionalmente republicanos.

¿El mayor perdedor? El presidente Donald J. Trump. Los resultados evidenciaron el desgaste del mandatario republicano, dos años después de su regreso a la Casa Blanca.

Ya se avizoraba una catástrofe personal para el presidente, que en las últimas semanas se sumó a mitin tras mitin en busca de volver a convertirse en imán de votos. Pero sus discursos extendidos, cortados hasta por Fox News, inusitadas referencias a la apariencia física de candidatos suyos y ajenos, y sus chistes habituales sembraron dudad de que el Partido Republicano remontaría pese a las encuestas.

¿Por qué? Porque en la política doméstica estadounidense el principal tema de hoy es el costo de la vida. Se ha disparado, en parte, por un irregular crecimiento económico del país —disimulado por el boom bursátil de la inteligencia artificial—, así como por la expedición iraní iniciada en febrero, acicate de la inflación.

Aquella conflagración duraría “ocho semanas” pero sigue candente y hasta con rumores de armas nucleares. El aumento de los precios de petróleo, como siempre, empuja los precios de insumos, productos e inversiones de toda clase.

Demócratas ganan Cámara de Representantes y el Senado. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Naturalmente, numerosos análisis nos brindarán los insumos para sacar conclusiones más sofisticadas en los próximos días. No obstante, al amanecer tras el tsunami azul, estos son siete mensajes que deja la jornada electoral para los dos partidos y sus principales figuras.

1. Trump no puede convertir cada lidia en un referendo sobre su liderazgo

El mandatario hizo campaña en numerosos estados, pidió a los votantes que actuaran como si él estuviera en las papeletas y respaldó personalmente a varios candidatos.

Sin embargo, los republicanos perdieron contiendas decisivas, incluso en territorios donde Trump había ganado en el 2024. La derrota también expuso los riesgos de convertir sus preferencias personales en decisiones electorales para todo el partido.

No quiere decir que reconozca la derrota de manera personal. “Felicito a los demócratas. Hicieron un buen trabajo. Pero no considero que esto sea un golpe para mí. Hemos tenido los dos mejores años en la historia de la presidencia”, afirmó en Fox News, su canal de confianza que pasó criticando en Truth Social a lo largo la noche.

Trump: "Congratulations to the Democrats. They did a good job. But I don't view it as a hit on me. We've had the greatest two years in the history of the presidency." pic.twitter.com/RLiNHWclHz — Aaron Rupar (@atrupar) November 4, 2026

2. El costo de vida sigue siendo un problema para los republicanos

La inflación, los precios de los alimentos y la gasolina figuraron entre las principales preocupaciones de los electores.

Desde su campaña contra Joe Biden, Trump había prometido aliviar la presión económica de los hogares, pero el descontento con el costo de vida se convirtió en un factor central de la campaña.

A ello se sumó el rechazo de sectores del electorado a la guerra con Irán y a las prioridades de la administración, en un país donde salud y vivienda son preocupaciones políticas constantes.

Según The Guardian, la inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse en setiembre: la tasa anual pasó del 3,4% en agosto al 3,7%, de acuerdo con el índice de precios al consumidor.

Economistas prevén que el banco central podría subir los tipos de interés en diciembre para contener el aumento de los precios, con el riesgo de frenar la actividad económica y el empleo.

El crecimiento económico, impulsado en buena medida por las inversiones relacionadas con inteligencia artificial, también genera dudas entre los analistas.

Según The Guardian, algunos consideran que el gasto en ese sector ofrece una imagen incompleta de la fortaleza de la economía, especialmente por el endeudamiento de las empresas tecnológicas y la incertidumbre sobre la rentabilidad de sus proyectos. Aunque se espera que esa inversión pierda fuerza, los economistas anticipan una desaceleración del gasto, no necesariamente un desplome.

En su discurso del lunes, Trump inauguró el estanque reflectante de Washington, D. C. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

3. ¿El fin de los estados seguros?

Varios estados soprendieron con pérdidas para los republicanos. Fijémonos solo en uno por ahora: Texas.

La victoria de James Talarico sobre Ken Paxton en la contienda por el Senado y la de Gina Hinojosa frente al gobernador Greg Abbott marcaron un giro histórico en uno de los bastiones republicanos por décadas (la octava economía mundial y el segundo estado más poblado, además).

Los demócratas consiguieron triunfos estatales en un territorio que llevaba tres décadas sin elegir a un gobernador de su partido.

El resultado también muestra los límites del respaldo de Trump a candidatos cuestionados y del dinero invertido para favorecerlos. Elon Musk gastó más de $200 millones en apoyo a Paxton, sin conseguir evitar su derrota (retomaremos la apuesta del magnate luego, pues no ganó nada tras convertirse en el mayor donante de la historia).

4. Las intervenciones de Trump en las primarias y las candidaturas tuvieron un costo

El presidente presionó para desplazar a figuras republicanas que habían chocado con él y respaldó aspirantes de su preferencia.

En Texas, favoreció a Paxton frente al senador John Cornyn; en Carolina del Norte, impulsó a Michael Whatley frente al exgobernador demócrata Roy Cooper. Ambos candidatos republicanos perdieron.

Los resultados plantean la duda sobre cuánto puede pesar el respaldo presidencial cuando los aspirantes tienen dificultades para atraer votantes fuera de la base trumpista. Aunque anoche procuró desligarse en sus tuits y declaraciones, afirmando que si él estuviese en la papeleta hubieran ganado los republicanos, los operativos del partido deben de estar preguntándose cómo imaginar una era después del mandatario.

James Talarico, nuevo senador demócrata por Texas, y Gina Hinojosa, nueva gobernadora de Texas. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)

5. ¿Vuelven los latinos a los demócratas?

Los primeros sondeos a boca de urna mostraron desplazamientos de dos dígitos hacia los demócratas entre votantes latinos, católicos y menores de 30 años, en comparación con el 2024.

El resultado es particularmente llamativo porque Trump había conseguido avances entre sectores latinos en las elecciones presidenciales (con 39 millones de votantes). Las victorias demócratas en Texas también evidencian que el respaldo de estos electores no está garantizado para ninguno de los partidos.

Veamos Florida, donde ganó el republicano pese a la preponderancia latina; claramente, otros factores juegan roles en la contienda, pero la cuestión de la política migratoria no ayudó a Trump.

“Se avecina un huracán hispano”, afirmaba el martes por la mañana Chuck Rocha, estratega demócrata y colaborador político de CBS News, quien asesoró a los candidatos demócratas al Senado y a la gobernación de Texas.

“Todavía no sabemos si será de categoría 2 o 5, pero ya está tocando tierra justo frente al Partido Republicano, que no sabe cómo reaccionar”, dijo el político.

En EE. UU. votan 39 millones de personas identificadas como de origen latino. (LEONARDO MUNOZ/AFP)

6. Ni el dinero ni el rediseño de distritos garantizan victorias

Los republicanos y sus aliados gastaron enormes sumas en publicidad y promovieron cambios en los mapas electorales para favorecer sus posibilidades en la Cámara de Representantes.

Sin embargo, los demócratas consiguieron triunfos en distritos que Trump había ganado por amplios márgenes en el 2024 y resistieron en territorios de Florida que los republicanos redibujaron para favorecerlos.

Los resultados parecen indicar que la inversión económica y las ventajas electorales diseñadas sobre el papel no sustituyen la atención al día a día de los electores, pese al énfasis constante en rediseñar los mapas electorales y desgastarse en luchas jurídicas relacionadas.

7. Los demócratas deben demostrar que pueden gobernar

La recuperación del Senado les permitirá a los demócratas bloquear nombramientos presidenciales, revisar los ya hechos y ejercer mayor supervisión sobre la administración.

También abre la posibilidad de investigaciones sobre decisiones y actuaciones del gobierno, como advirtieron reiteradamente Trump, el líder legislativo Mike Johnson y otras figuras.

Sin embargo, el partido demócrata tendrá que convertir ese acentuado descontento con Trump en una propuesta propia, especialmente en materia económica.

Las victorias de figuras como James Talarico, Josh Turek, Roy Cooper y Keisha Lance Bottoms también alimentan las expectativas sobre los liderazgos demócratas rumbo a las presidenciales del 2028.