Guerra en Irán podría extenderse hasta setiembre, dice Comando Central de Estados Unidos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, habla durante la conferencia inaugural Americas Counter Cartel Conference en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), en Doral, Florida, el 5 de marzo de 2026.

La administración de Donald Trump no habría estado completamente preparada para las consecuencias del ataque a Irán, según un análisis de Politico publicado este jueves. Recabando información de distintas fuentes y reportes, el medio estadounidense informó de que el Pentágono se apresura a aumentar el número de tropas encargadas de recopilar inteligencia para las operaciones.

Esa alerta, más la búsqueda de recursos del Departamento de Estado para evacuar a ciudadanos de Medio Oriente, “son las más recientes señales de que la administración no estaba plenamente preparada para la guerra de mayor alcance a la que ahora se enfrenta”, señala el medio.

Según un memorándum obtenido por Politico, el Comando Central de Estados Unidos solicitó al Pentágono el envío de más oficiales de inteligencia militar a su sede en Tampa, Florida, para apoyar las operaciones contra Irán “durante al menos 100 días y posiblemente hasta septiembre”.

Inicialmente, Trump dijo que la operación duraría cuatro semanas. Luego, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, estimó que podría prolongarse hasta ocho semanas. Ahora, esos preparativos indican un involucramiento militar de entre tres y seis meses, al menos.

“La prisa por sumar personal y recursos a tareas que normalmente se organizan con mucha antelación a una acción militar estadounidense pone de relieve que el equipo de Trump no anticipó plenamente las amplias repercusiones de la guerra que lanzó junto a Israel el sábado”, estimó el analista de Politico.