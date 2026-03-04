El Mundo

Estados Unidos ordena al personal no esencial abandonar consulados de Pakistán

Washington concedió permiso a sus empleados y sus familias para abandonar las misiones en Arabia Saudita, Chipre y Omán conforme se acelera crisis tras ataque a Irán.

Ciudadanos pakistaníes arrastraban maletas a través de la frontera desde el vecino Irán, describiendo el lanzamiento de misiles y el caos en los viajes mientras intentaban abandonar el país tras los ataques realizados por Estados Unidos e Israel.
Ciudadanos pakistaníes arrastraban maletas a través de la frontera desde el vecino Irán, describiendo el lanzamiento de misiles y el caos en los viajes mientras intentaban abandonar el país tras los ataques realizados por Estados Unidos e Israel. (BANARAS KHAN/AFP)







PakistánAfganistánConflicto en IránEstados Unidos
