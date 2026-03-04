Estados Unidos ordena al personal no esencial abandonar consulados de Pakistán

Ciudadanos pakistaníes arrastraban maletas a través de la frontera desde el vecino Irán, describiendo el lanzamiento de misiles y el caos en los viajes mientras intentaban abandonar el país tras los ataques realizados por Estados Unidos e Israel.

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos ordenó la salida del personal no esencial de sus consulados en las ciudades pakistaníes de Karachi y Lahore por la situación de seguridad, informó este miércoles el Departamento de Estado.

En paralelo, Washington también concedió permiso a sus empleados y sus familias para abandonar las misiones en Arabia Saudita, Chipre y Omán, en respuesta a las represalias de Irán por los ataques israeloestadounidenses que desataron una guerra en Oriente Medio.

El Departamento de Estado justificó la decisión en Pakistán alegando “riesgos de seguridad”, informó su embajada en un comunicado.

Añadió que no había cambios en el estatus de su sede diplomática en la capital, Islamabad.

En Karachi precisamente hubo manifestaciones el fin de semana frente al consulado norteamericano, en protesta por la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los bombardeos israeloestadounidenses.

Diez personas murieron en dicha manifestación en la que unos jóvenes trataron de ingresar por la fuerza en la legación, según las autoridades locales.

El Departamento de Estado también pidió a los ciudadanos estadounidenses “reconsiderar” sus viajes a Arabia Saudita, Chipre y Omán, en medio de las represalias iraníes.

La recomendación sobre Chipre es inusual, ya que se trata de un país miembro de la Unión Europea.

El martes, la misma dependencia afirmó que estaba tomando “medidas históricas” para ayudar a los ciudadanos estadounidenses que desean salir de Oriente Medio y regresar a su país.

Estados Unidos e Israel lanzaron su ofensiva contra Irán el sábado y mataron al líder supremo Alí Jamenei, dos días después de que enviados negociaron sin éxito con la república islámica en Ginebra un acuerdo nuclear.

Desde entonces, Teherán ha ampliado su represalia con una lluvia de misiles y drones en todo Oriente Medio.