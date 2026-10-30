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Economía

El costo de vida enfurece a los estadounidenses en las legislativas

Más allá de las campañas políticas, millones de hogares estadounidenses no tienen los ingresos suficientes para cubrir el costo de vida

La receta de la gasolina varía entre países por normas ambientales, clima y políticas energéticas. El etanol marca la mayor diferencia en Brasil.
Los precios de los combustibles aumentaron un 9,1% en setiembre, según cifras oficiales, un dolor de cabeza en un estado como Florida, en donde las personas dependen del automóvil para sus desplazamientos. Canva
AFP

Precios de la gasolina, alimentos o salud... los votantes estadounidenses han comenzado a dar su veredicto en las urnas sobre el gobierno de Donald Trump, molestos por el creciente aumento en el costo de vida en Estados Unidos.

Muchos de ellos ya han votado de forma anticipada en las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran el 3 de noviembre. Según una encuesta del Pew Research Center, el 84% de los votantes tiene a la economía como su mayor preocupación.

“Es ridículo. Todo ha subido, desde la gasolina hasta el transporte”, dice Kyler Daugherty, un trabajador de la salud de 43 años, mientras carga gasolina en Fort Lauderdale, a una hora de Miami.