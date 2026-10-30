El costo de vida enfurece a los estadounidenses en las legislativas

Precios de la gasolina, alimentos o salud... los votantes estadounidenses han comenzado a dar su veredicto en las urnas sobre el gobierno de Donald Trump, molestos por el creciente aumento en el costo de vida en Estados Unidos.

Muchos de ellos ya han votado de forma anticipada en las elecciones legislativas de medio mandato que se celebran el 3 de noviembre. Según una encuesta del Pew Research Center, el 84% de los votantes tiene a la economía como su mayor preocupación.

“Es ridículo. Todo ha subido, desde la gasolina hasta el transporte”, dice Kyler Daugherty, un trabajador de la salud de 43 años, mientras carga gasolina en Fort Lauderdale, a una hora de Miami.

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