Aresep aprueba aumento de hasta ¢89 por litro en combustibles: gasolina regular costará más que la súper

Por su parte, el diésel registrará un aumento de ¢23 por litro, con lo que su precio también llegará a ¢808.
Con estos ajustes, la gasolina regular quedará ¢2 más cara que la súper, una vez que entren en vigor las nuevas tarifas.
El intendente de Energía de la Aresep, Mario Mora, explicó que el ajuste responde a los costos de los combustibles reportados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Los nuevos precios serán enviados para su publicación este jueves en el diario oficial La Gaceta y entrarán en vigor a partir de la medianoche del día de su publicación.
Así quedarán los precios de los combustibles
|Gasolina súper
|¢764
|¢806
|¢42
|Gasolina regular
|¢719
|¢808
|¢89
|Diésel
|¢785
|¢808
|¢23
|Gas LP (por litro)
|¢263
|¢289
|¢26
|Cilindro de gas de 25 libras
|¢7.172
|¢7.721
|¢549
Según Mora, los aumentos tendrán un impacto sobre la flota vehicular del país, estimada en casi dos millones de unidades, que incluye vehículos particulares, transporte público y transporte de mercancías.
Cilindro de gas aumentará ¢549
El ajuste también contempla un incremento en el precio del gas licuado de petróleo (LP), utilizado principalmente para cocinar.
El cilindro de 25 libras pasará de ¢7.172 a ¢7.721, lo que representa un aumento de ¢549.
Mora señaló que este incremento afectará a aproximadamente el 53% de los hogares del país que utilizan gas para cocinar, así como a establecimientos comerciales que emplean este combustible en sus actividades.
¿Por qué aumentarán los combustibles?
El intendente de Energía explicó que el mercado internacional de hidrocarburos continúa registrando una alta inestabilidad, asociada con distintos factores que presionan al alza los precios.
Entre ellos mencionó las restricciones en los flujos de petróleo crudo desde Medio Oriente, la disminución de los inventarios mundiales y las limitaciones en la oferta de productos refinados, especialmente el diésel.
También señaló el aumento de los márgenes de refinación y de los costos de transporte y logística, asociados con los riesgos geopolíticos.
Según la información de la Aresep, el ajuste extraordinario se calculó con base en los costos reales de los embarques de combustibles gestionados por Recope entre el 11 de setiembre y el 8 de octubre de 2026.