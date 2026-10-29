Aresep aprueba aumento de hasta ¢89 por litro en combustibles: gasolina regular costará más que la súper

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó este jueves 29 de octubre un aumento de hasta ¢89 por litro en los combustibles de mayor consumo en Costa Rica, como parte del ajuste extraordinario correspondiente a octubre de 2026.

El mayor incremento corresponde a la gasolina regular, que pasará de ¢719 a ¢808 por litro, mientras que la gasolina súper aumentará ¢42, al pasar de ¢764 a ¢806.

Por su parte, el diésel registrará un aumento de ¢23 por litro, con lo que su precio también llegará a ¢808.

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