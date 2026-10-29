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El País

Aresep aprueba aumento de hasta ¢89 por litro en combustibles: gasolina regular costará más que la súper

Ajuste extraordinario en los precios de los combustibles afectará a conductores, transportistas y hogares que utilizan gas para cocinar. Las nuevas tarifas entrarán en vigor tras su publicación en La Gaceta

El Diario Oficial La Gaceta publicó las nuevas tarifas aprobadas por la ARESEP. La gasolina regular es el único producto que reporta una rebaja.
La Aresep aprobó nuevos aumentos para la gasolina regular, súper y el diésel. Canva Stocks
Cristian Mora

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó este jueves 29 de octubre un aumento de hasta ¢89 por litro en los combustibles de mayor consumo en Costa Rica, como parte del ajuste extraordinario correspondiente a octubre de 2026.

El mayor incremento corresponde a la gasolina regular, que pasará de ¢719 a ¢808 por litro, mientras que la gasolina súper aumentará ¢42, al pasar de ¢764 a ¢806.

Por su parte, el diésel registrará un aumento de ¢23 por litro, con lo que su precio también llegará a ¢808.